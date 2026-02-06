Thiès : Pose de la Première Pierre du Projet d’Infrastructures de Stockage et de Conservation des Produits Horticoles

Ce projet ambitieux a pour objectif de réduire les pertes post-récoltes, actuellement estimées entre 30 et 40 % de la production nationale. Il prévoit la construction de 10 entrepôts répartis sur 8 pôles territoriaux, offrant 900 m³ d’espaces de stockage, une capacité totale de 250 000 tonnes, et la création de 2 300 emplois directs et indirects.





Lors de la cérémonie, le ministre du Commerce a rappelé l’importance de garantir la sécurité alimentaire nationale et de valoriser les produits sénégalais sur les marchés nationaux et internationaux. « Nous avons déjà accompli des progrès significatifs avec une production de 450 000 tonnes de produits horticoles, dont 250 000 tonnes de pomme de terre et 112 000 tonnes de bananes. Pour la première fois, le Sénégal a fermé ses frontières pendant 12 mois pour la pomme de terre et 3 mois pour la banane. L’année prochaine, nous prévoyons de fermer les frontières pendant 12 mois pour la pomme de terre et 6 mois pour la banane », a-t-il souligné.





Le ministre a également précisé que le projet consiste en un réseau de stockage frigorifique sous atmosphère contrôlée, permettant de préserver 250 000 tonnes de produits agricoles et horticoles, dont 200 000 tonnes d’oignons et 50 000 tonnes de pommes de terre. Selon ses indications, la capacité réelle de stockage pourrait atteindre 1 million de tonnes, ce qui représente un bond considérable pour la filière agricole nationale.





Ce projet marque une étape majeure dans la modernisation des infrastructures agricoles du Sénégal, visant à sécuriser la production, réduire les pertes et renforcer la compétitivité des produits locaux sur le marché international.

