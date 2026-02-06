Signature d’une convention entre l’École Polytechnique et l’Association des Ouvriers

La collaboration a été scellée lors d’une rencontre qui a réuni les autorités académiques de l’École Polytechnique et les membres dirigeants de l’Association des Ouvriers. Cet accord a été signé dans une atmosphère de partage et d’engagement autour de valeurs communes de développement éducatif, d’employabilité et de renforcement des compétences techniques.





Bien que les détails complets de cet accord ne soient pas encore diffusés publiquement, ce type de convention s’inscrit dans une tendance plus large observée dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur, où des partenariats sont signés pour encourager la co‑construction de programmes de formation adaptés au monde professionnel.



On observe notamment des initiatives similaires au Sénégal et dans la région, où des écoles comme l’École Supérieure Polytechnique signent régulièrement des conventions avec des industriels, des associations ou des entreprises pour favoriser l’employabilité des étudiants et renforcer le lien entre formation et pratique professionnelle.



Bien que la vidéo elle‑même soit la meilleure source visuelle de l’événement, les conventions de ce type visent généralement à :



Favoriser l’accès à la formation professionnelle pour les ouvriers , en leur ouvrant des opportunités d’apprentissage technique et scientifique.

Renforcer les compétences des travailleurs pour mieux répondre aux besoins du marché du travail, notamment dans les secteurs en croissance.

Créer des ponts durables entre le milieu académique et les organisations professionnelles, afin que les formations proposées répondent réellement aux défis du terrain.

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large de collaboration entre institutions éducatives et acteurs socio‑économiques, tendance qui se renforce au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. L’objectif global est de faire de la formation un levier durable pour l’emploi et l’innovation, en valorisant le savoir‑faire local tout en ouvrant des portes vers des compétences nouvelles.

