Thiès : deux hommes condamnés pour vol et recel de munitions militaires

Deux hommes ont comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour une affaire de vol de munitions à la base militaire de la ville. L’un était poursuivi pour vol, l’autre pour recel.

Selon les éléments de l’enquête, le principal prévenu, employé sur un chantier à l’intérieur du camp militaire, aurait soustrait un sac contenant des munitions avant de les confier à son coprévenu afin qu’il les revende.

C’est au moment de la tentative d’écoulement des balles que la gendarmerie est intervenue, procédant à une interpellation. Les investigations ont ensuite permis d’identifier et d’arrêter l’auteur présumé du vol.

À la barre, ce dernier a contesté les faits, affirmant avoir trouvé un sachet contenant des munitions après avoir terminé son travail sur le chantier. Il a expliqué l’avoir ramassé avant de le montrer à une connaissance, qui lui aurait proposé de les revendre.

Le second prévenu, poursuivi pour recel, a pour sa part soutenu qu’il ignorait l’origine frauduleuse des munitions. Conducteur de moto-Jakarta, il a déclaré avoir simplement transporté un individu en possession du sac, lequel aurait pris la fuite en le laissant sur place.

Le procureur de la République a estimé que le vol était établi à l’encontre du principal mis en cause et que les explications de son coprévenu n’étaient pas crédibles. Il a requis trois mois de prison ferme contre l’auteur présumé du vol et deux mois ferme contre le prévenu poursuivi pour recel.

Au terme des débats, le tribunal a condamné le premier à trois mois de prison ferme et le second à un mois ferme.



