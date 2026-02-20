Bavures policières : un collectif appelle à une marche pacifique à Dakar

Le Collectif de lutte contre les bavures policières a alerté l’opinion publique ce vendredi lors d’un point de presse, dénonçant ce qu’il qualifie de « violations répétées des droits humains » imputées à certains éléments des forces de sécurité.

Face aux journalistes, les membres du collectif ont réclamé l’ouverture d’enquêtes indépendantes afin d’établir les responsabilités et de garantir justice aux victimes. Selon eux, seule une réforme en profondeur des pratiques au sein des forces de l’ordre permettra de prévenir de nouveaux abus et de restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions sécuritaires.

Dans cette dynamique, l’organisation a annoncé la tenue d’une marche pacifique prévue ce samedi 21 février à partir de 15 heures. La manifestation, autorisée par les autorités, suivra l’itinéraire reliant Casino Liberté au rond-point Jet d’Eau, en passant par le boulevard Bourguiba, à Dakar.

Le collectif appelle à une large mobilisation des citoyens, des organisations de la société civile et des défenseurs des droits humains. L’objectif affiché est de dénoncer l’impunité et d’exiger le respect des libertés fondamentales, dans un contexte où la question de l’usage de la force par les agents de sécurité continue de susciter un vif débat public.