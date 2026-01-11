Yarakh-Capa : les détails d’un assassinat qui bouleverse Dakar

Le récit des faits est glaçant. La victime, déjà en situation de handicap, a d’abord été poignardée à la cuisse droite, sa jambe handicapée, dans l’intention, selon les aveux du suspect, de la « faire taire » alors qu’elle appelait à l’aide. L’agresseur lui a ensuite porté un coup fatal à la poitrine, provoquant une hémorragie massive.



Les résultats accablants de l’autopsie

L’autopsie a confirmé que Ramatoulaye Baldé est décédée des suites de multiples coups de couteau. Les médecins légistes ont relevé des blessures internes graves, notamment une perforation du péricarde, attestant de la violence extrême de l’agression.



Des témoins présents aux abords du commerce ont relaté des scènes de panique, évoquant les cris de détresse de la victime avant qu’elle ne succombe à ses blessures, sous le regard impuissant des riverains.



Arrestation et déferrement du suspect

Rapidement interpellé par les forces de sécurité, Mouhamadou Bamba Lô a été placé en garde à vue avant d’être présenté au procureur de la République. Il est poursuivi pour meurtre sur une personne vulnérable, une qualification pénale lourde au regard du Code pénal sénégalais.



Selon des sources judiciaires, le mis en cause aurait reconnu les faits lors de son audition, tout en tentant de justifier son geste par des difficultés financières, une version que les enquêteurs jugent peu crédible.



Une onde de choc dans le quartier

Ce drame a profondément choqué les habitants de Yarakh-Capa. La victime était connue pour sa discrétion et son courage, tenant son commerce malgré son handicap. Sa mort relance une fois de plus le débat sur l’insécurité, la protection des petits commerces et la vulnérabilité des femmes travaillant seules.



Plusieurs voix s’élèvent pour réclamer un renforcement des patrouilles de sécurité et des mesures concrètes pour protéger les commerçants de proximité.

Les faits se sont déroulés aux environs de 17 heures, dans le multiservices que tenait la victime. Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause se serait introduit dans la boutique dans le but de s’emparer de la caisse. Face au refus de la gérante, il aurait sorti un couteau acheté le jour même, contredisant ainsi la thèse d’un acte improvisé.