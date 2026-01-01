Babacar Diop, Thiessois de l’année 2025 : une année charnière pour la Cité du Rail Par Thiesinfo

L’année 2025 restera comme un repère important dans l’histoire récente de Thiès. Une année au cours de laquelle la ville a connu des transformations visibles, tant sur le plan urbain que dans la gestion municipale et les politiques sociales. Au centre de cette dynamique, le maire Babacar Diop, dont l’action aura profondément marqué le quotidien des Thiessois. À ce titre, la rédaction de Thiesinfo l’a désigné Thiessois de l’année 2025, au regard des réalisations, de la méthode de gouvernance et de la vision projetée pour l’avenir de la capitale du Rail.



L’un des symboles forts de cette année aura été le retour des feux tricolores dans la ville. Absents depuis plusieurs décennies, ces équipements ont été réinstallés et mis en service sur des axes stratégiques, notamment au Stade Lat-Dior, à l’EDK, à la gare routière, au lycée Malick Sy, au Stade Maniang Soumaré et dans la zone Shell. La mise en fonctionnement effective, intervenue en décembre 2025 après le lancement des travaux en juillet, a contribué à une meilleure régulation de la circulation et à un renforcement de la sécurité routière. Au-delà de leur utilité pratique, ces feux ont marqué un retour assumé de la modernité dans l’organisation urbaine de Thiès. La municipalité a d’ores et déjà annoncé une extension du dispositif dans les années à venir.



Sur le plan des infrastructures, l’année a été dominée par le lancement du chantier de réhabilitation de l’avenue de Caen. Ce projet d’envergure, basé sur un pavage à grande échelle, vise à transformer l’un des axes majeurs de la ville en un espace moderne, fonctionnel et durable. La première phase, entamée en novembre 2025, concerne les abords du lycée El Hadji Malick Sy et de la Légion de gendarmerie. Le projet intègre également une dimension environnementale, avec la restauration d’espaces verts et la préservation du patrimoine végétal de Thiès, autrefois reconnue comme une ville verte. La municipalité a, dans ce cadre, réaffirmé son refus de la privatisation des jardins publics et privilégié des solutions d’arrosage adaptées.



L’action du maire s’est également distinguée par un redressement notable des finances municipales. À son arrivée à la tête de la mairie, le budget communal était inférieur à un milliard de francs CFA. En 2025, il a franchi le seuil des cinq milliards de francs CFA. Cette progression résulte d’une meilleure mobilisation des ressources propres, d’une collaboration renforcée avec le Trésor public et les services fiscaux, ainsi que d’une gestion plus rigoureuse des dépenses. Cette amélioration des capacités financières a permis à la commune de financer sur fonds propres plusieurs projets structurants, notamment dans l’éclairage public, la voirie et les équipements urbains.



Dans le domaine social et éducatif, la municipalité a poursuivi une politique axée sur l’investissement dans le capital humain et la solidarité. Plus d’un millier de bourses ont été attribuées à des élèves et étudiants thiessois au cours de l’année 2025. Parallèlement, des initiatives sociales ont été mises en place, dont une banque alimentaire de riz logée à l’Hôtel de ville et un partenariat avec la SEN-CSU pour faciliter l’accès à une mutuelle de santé. La fin d’année a été marquée par une opération de solidarité à destination d’enfants issus de familles vulnérables, illustrant la volonté municipale d’inscrire l’action sociale dans la durée.



Le parcours personnel et académique du maire éclaire la cohérence de son action. Docteur en histoire, ancien enseignant-chercheur, formé à l’Université Cheikh Anta Diop et à l’étranger, Babacar Diop s’est forgé une réputation de rigueur intellectuelle et d’engagement constant. Ancien leader étudiant, il a longtemps défendu une conception de la politique fondée sur l’éthique, la transparence et le service public. Cette trajectoire se reflète aujourd’hui dans une gouvernance municipale axée sur la planification, la responsabilité et la proximité avec les populations.



Sur le plan politique, l’année 2025 s’inscrit dans un contexte national de recomposition. Le maire de Thiès a maintenu son positionnement au sein de la majorité présidentielle issue de l’élection de 2024, tout en affirmant une autonomie dans la défense des intérêts de la ville. Malgré des tensions politiques locales héritées des recompositions passées, l’exécutif municipal a poursuivi son agenda sans rupture majeure, privilégiant la continuité des projets et la stabilité institutionnelle.



Enfin, l’année 2025 aura également été celle de la projection vers l’avenir. Plusieurs projets structurants ont été annoncés ou engagés, notamment dans les domaines culturel, économique et environnemental. La construction d’équipements culturels, la réflexion autour de parkings modernes, ainsi que les initiatives liées à l’économie circulaire et à l’agro-écologie traduisent une volonté de positionner Thiès comme une ville moderne, durable et attractive.



Au terme de cette année, l’action municipale conduite par Babacar Diop apparaît comme l’une des plus structurantes qu’ait connues Thiès ces dernières années. Entre réalisations concrètes, redressement financier et vision de long terme, 2025 aura consolidé une dynamique nouvelle dans la Cité du Rail. C’est au regard de cet ensemble cohérent, et de son impact tangible sur la vie quotidienne des Thiessois, que Thiesinfo désigne Babacar Diop Thiessois de l’année 2025.



