Vol à main armée à Rufisque : plus de 12 millions FCFA emportés

Munis de machettes et de gaz asphyxiant, ils ont violemment agressé le vendeur, semant la panique avant de s’emparer de ses biens.



Après leur forfait, les six individus ont rapidement pris la fuite à moto, laissant la victime blessée et sous le choc. Alertées, les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux pour effectuer les premiers constats et recueillir des témoignages.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de cette attaque. Les autorités n’excluent aucune piste, dans un contexte marqué par la recrudescence des agressions ciblant les commerçants, notamment dans le secteur de la téléphonie mobile.

Cet acte relance le débat sur la sécurité des activités commerciales dans la zone. De nombreux habitants et opérateurs économiques appellent à un renforcement des patrouilles policières, aussi bien de jour que de nuit.



La victime a été évacuée pour recevoir des soins médicaux. Les autorités invitent toute personne disposant d’informations utiles à collaborer avec les services de sécurité.

Les faits se sont produits alors que la victime revenait d’une opération commerciale. Surpris par ses agresseurs, le commerçant a été sommé de remettre son sac contenant de l’argent et du matériel. Face à son refus, les assaillants sont passés à l’acte.