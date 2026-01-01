Thiès : le ministère remet 1 050 bovins au GEPES

Cette importante opération s’inscrit dans le partenariat entre le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage et le Groupement pour l’amélioration génétique de l’élevage pastoral et extensif au Sénégal (GEPES). Elle vise à renforcer la productivité animale, améliorer la qualité du cheptel et accroître durablement les revenus des éleveurs.





Selon la tutelle, l’acquisition de ces animaux a été rendue possible grâce à une subvention de 1 milliard 450 millions de francs CFA accordée par l’État du Sénégal aux éleveurs. Ce financement est inscrit dans le budget alloué au ministère en charge de l’Élevage.





S’exprimant lors de la cérémonie, le ministre Mabouba Diagne a précisé que cet appui public a permis la cession des bovins aux bénéficiaires à un prix subventionné à hauteur de 50 % du coût par sujet, soulignant la volonté du gouvernement d’accompagner concrètement les acteurs du secteur pastoral.





Les bovins réceptionnés, issus de races reconnues pour leur fort potentiel génétique, devraient contribuer à améliorer la production de viande et de lait, tout en renforçant la résilience du secteur de l’élevage face aux défis climatiques et économiques.





À travers cette initiative, l’État réaffirme son engagement en faveur de la souveraineté alimentaire, du développement du monde rural et de la modernisation de l’élevage, considéré comme un pilier stratégique de l’économie nationale.

