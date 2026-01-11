Thiès : Lancement Officiel de l’Académie Écosystémique Panafricaine des Terroirs – Une Nouvelle Ère pour la Pensée Africaine Endogène

Académie Écosystémique Panafricaine des Terroirs

Académie Écosystémique Panafricaine des Terroirs (UNI‑E‑PAT)

« Honorer la Terre des Ancêtres, en s’honorant du Génie des Lumières pour sceller la Splendeur de l’Intelligence dans l’Écrin de la Dignité Humaine »

Contexte historique

L’Afrique, dans son contact avec le reste du monde, a connu une longue période de dislocation, de destruction civilisationnelle, de pillage économique et de déportation humaine. Soixante ans après les indépendances, le continent reste sous domination systémique, freinant son envol.

C’est dans ce contexte que des intellectuels africains ont conçu l’UNI‑E‑PAT pour repenser les fondements de l’État africain à partir des terroirs, socles authentiques des cultures et de l’organisation sociale africaines}.

Vision et fondements

Depuis 1978, un travail de fond a été mené pendant 44 ans pour poser les bases d’une Académie endogène et intégrée. Ce travail a conduit à l’inauguration du Curatorium à Ziguinchor le 19 décembre 2021, à la veille du décès du Président-poète Léopold Sédar Senghor.

Mission de l'Académie

Il s'agit de rendre à l’Afrique ce qui lui a été volé : elle-même. L’Académie entend défendre le droit des peuples africains à leur mémoire, leur fierté et leur appartenance consciente à leurs civilisations .

Objectifs spécifiques

Valider et mettre en œuvre l’organigramme de l’Académie ;

Consolider l’Office panafricain de médiation ;

Signer des partenariats avec des organisations continentales et internationales comme l’Union africaine.

