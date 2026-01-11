Thiès : Mbour 4 sur la voie d’une nouvelle ville planifiée

Selon le ministre, la visite sur le terrain s’inscrit dans une démarche méthodique. Le ministère a mis en place un programme basé sur des données scientifiques et techniques, prenant en compte la nature des sols, les mouvements des eaux, les zones vertes et les forêts classées. L’objectif : identifier les zones d’habitation les plus adaptées tout en anticipant les risques liés aux inondations et à la dégradation environnementale.



« Nous avons analysé toutes les données disponibles pour planifier cette zone de manière optimale. L’axe Dakar–Thiès est stratégique, et il est essentiel de réussir sa planification pour en tirer le maximum de potentiel tout en protégeant l’environnement », a souligné Moussa Balla Fofana.



Une phase active de restructuration engagée

La restructuration de Mbour 4 passe désormais à une phase opérationnelle. Le ministre a précisé que des réunions techniques avec les services compétents ont permis de faire un point sur l’état d’avancement des travaux. Sur le terrain, les enjeux sont concrets : recensement des demandes des habitants, recasement des populations concernées, et élaboration d’un plan global pour repenser la ville.

« Nous devons restructurer la zone, organiser le recasement et repenser Mbour 4 pour offrir un cadre de vie apaisant et positif aux Sénégalais », a ajouté Moussa Balla Fofana.



Vers une ville modèle d’ici fin 2026

L’objectif affiché par le ministère est clair : finaliser la restructuration d’ici la fin de l’année. À terme, Mbour 4 devrait devenir un modèle de ville planifiée, alliant sécurité, cadre de vie agréable et respect de l’environnement, au cœur d’une bande stratégique entre Dakar et Thiès.



Cette initiative s’inscrit dans la politique nationale de développement urbain, qui vise à créer de nouvelles villes et à restructurer des zones existantes en tenant compte des exigences modernes de l’urbanisme et du développement durable.



Un projet suivi de près par les populations et les autorités locales

La population de Mbour 4 suit avec intérêt l’évolution de ce projet, attendu depuis plusieurs années. Les autorités locales et nationales entendent conjuguer développement urbain, protection de l’environnement et bien-être des habitants, dans un contexte où la pression démographique sur l’axe Dakar–Thiès continue de croître.



Avec la finalisation prévue pour la fin 2026, Mbour 4 pourrait bientôt incarner une nouvelle référence en matière de planification urbaine au Sénégal, mêlant modernité, sécurité et durabilité.

Une planification scientifique pour éviter les risques