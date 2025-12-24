Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés

C’est une triste nouvelle qui vient de frapper le monde culturel sénégalais et particulièrement la ville de Thiès. Nous venons d'apprendre ce 24 décembre 2025 le décès de Dialy Bou Niul à la suite d'une maladie .

De son vrai nom Dialy Ibrahima Seck , l'artiste était une figure bien connue de la scène artistique locale. Il formait avec Fatou Mbaye un « couple mythique » de Thiès, célèbre pour leur complicité sur scène et dans la vie .

Le duo avait notamment marqué les esprits en mars 2018 avec la sortie de l'album « Dadié », une œuvre « tradimoderne » riche en thématiques variées . Dialy Ibrahima Seck avait également signé, aux côtés de Fatou Mbaye, le titre « Yobalema », un hommage rendu à Madeleine Diagne .

Toute l'équipe présente ses sincères condoléances à sa famille, à Fatou Mbaye ainsi qu'au monde de la culture. Paix à son âme.

Thiesinfo