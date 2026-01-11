Pikine : une interpellation nocturne mène à la découverte d’un réseau organisé





Une intervention policière consécutive à une agression nocturne a permis aux forces de l’ordre de Pikine de remonter la piste d’un groupe organisé. Selon L’Observateur, l’interpellation d’un suspect a débouché sur la mise au jour d’un lieu servant de cache, où étaient entreposés des engins volés ainsi qu’une quantité importante de substances illicites.



Les faits se sont produits dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 janvier 2026, alors que la population célébrait la victoire de l’équipe nationale du Sénégal face à l’Égypte. Profitant de l’ambiance festive, trois individus se sont positionnés près du marché « Syndicat » de Pikine dans l’intention de s’en prendre à un passant isolé, rapporte le journal.



La victime sera finalement une femme marchant seule, son sac serré sous le bras. Menacée avec une arme blanche, elle abandonne ses effets personnels pour éviter le pire. Des témoins alertent aussitôt la police. Une patrouille de la brigade de recherches intervient rapidement et encercle les suspects. Dans la confusion, deux parviennent à s’échapper, tandis que le troisième est interpellé.



Le suspect, identifié comme I. Ndiaye, est conduit au commissariat de Pikine pour être entendu. Toujours selon L’Observateur, il finit par coopérer avec les enquêteurs et accepte de les conduire à son domicile, situé dans le quartier Pikine-Afia.



Sur place, la perquisition s’annonce tendue. Des membres de la famille tentent de s’y opposer, sans succès. Les policiers poursuivent leurs opérations et fouillent la chambre du mis en cause. C’est alors qu’un complice, S. S. Diouf, est surpris en train de conditionner des substances prohibées. Les agents saisissent 60 cornets ainsi qu’un lot en vrac d’un poids total estimé à 1,2 kilogramme. La poursuite des recherches permet également de découvrir trois motos déclarées volées, dissimulées dans une cache.



S. S. Diouf est arrêté immédiatement, de même que plusieurs proches présents sur les lieux, dont des femmes. Ces derniers seront finalement relâchés après vérification. En revanche, I. Ndiaye et S. S. Diouf sont placés en garde à vue.



D’après L’Observateur, les deux hommes doivent être présentés au parquet le vendredi 16 janvier. I. Ndiaye devra répondre de faits liés à une action menée en groupe avec usage d’arme blanche, tandis que S. S. Diouf est poursuivi pour des faits relatifs à la mise à disposition de substances illicites.



Les deux autres individus impliqués dans l’agression, dont celui ayant brandi l’arme, ont été formellement identifiés et font l’objet de recherches actives par les forces de sécurité.

