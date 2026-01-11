Diourbel : un vaste dépôt de boissons gazeuses périmées découvert par les services d’hygiène

« Ces boissons étaient prêtes à être écoulées sur le marché local.

Leur consommation peut entraîner des intoxications sévères, surtout chez les enfants », a alerté le capitaine Ismaila Diagne, à la tête de l’opération.



Les agents des services d’hygiène ont procédé à la saisie immédiate des produits, avant leur destruction conformément à la réglementation en vigueur. Une enquête a été ouverte pour identifier les responsables de ce réseau et déterminer l’étendue de la distribution.

Face à l’ampleur du phénomène, le capitaine Diagne a lancé un appel pressant aux autorités administratives et sanitaires, plaidant pour un renforcement des moyens humains et logistiques.

« Nos équipes font de leur mieux, mais sans renforts suffisants, il devient difficile de lutter efficacement contre la prolifération de ces pratiques dangereuses », a-t-il déclaré.



Cette affaire remet au centre du débat la question du contrôle des produits alimentaires dans les régions, où la vigilance reste souvent insuffisante.



À Diourbel comme ailleurs, les services compétents appellent également les populations à la prudence, en vérifiant systématiquement les dates de péremption avant tout achat.



En attendant les suites judiciaires, cette saisie constitue un coup de filet salutaire, mais révèle surtout l’urgence d’une mobilisation accrue contre l’insécurité sanitaire.

Selon les premières informations, les produits saisis étaient destinés à la commercialisation illégale, malgré leur date de péremption largement dépassée.Certaines boissons présentaient même des signes visibles de détérioration, notamment des bouteilles gonflées et des étiquettes falsifiées, laissant craindre des risques graves pour la santé des consommateurs.