Mont Rolland : inauguration de cinq salles de classe au lycée grâce à l’appui de la commune et du Conseil départemental

Un soulagement pour la communauté éducative

Dans son discours, Yves Lamine Ciss, Maire de Mont Rolland, a souligné l’importance de cette action qui vient répondre à une vieille doléance des enseignants, des élèves et des parents.

« Cette action s’inscrit dans les efforts constants de la commune pour améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage de nos enfants. Nous sommes conscients des difficultés que rencontrait le lycée avec un nombre insuffisant de salles de classe. Aujourd’hui, grâce à la mobilisation de tous et à l’appui du Conseil départemental, nous offrons un environnement plus adapté à l’éducation », a-t-il déclaré.

Des partenaires engagés pour l’éducation

Présente à l’événement, Mme Seynabou Gaye Touré, Présidente du Conseil départemental de Tivaouane, a rappelé l’importance pour les collectivités locales de prendre à cœur les compétences qui leur sont transférées dans le cadre de la décentralisation, notamment en matière d’éducation.

« Nous sommes convaincus que l’éducation est un pilier du développement durable. Le Conseil départemental se tient aux côtés des communes pour réaliser des projets structurants comme celui-ci, afin que chaque enfant puisse apprendre dans des conditions dignes », a-t-elle indiqué.

Des améliorations concrètes pour les élèves

Le proviseur du lycée de Mont Rolland a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités présentes :

« Nous avions 25 classes pédagogiques pour seulement 15 salles de classe, ce qui compliquait la gestion des emplois du temps. L’ajout de ces cinq salles constitue un grand soulagement pour les enseignants et les élèves, et cela contribuera à une meilleure qualité d’enseignement. »

Outre les salles de classe, la commune a donné des fournitures scolaires : plus de 6 000 cahiers, du papier A4 pour photocopies, des règles, des boîtes de craies et d’autres matériels essentiels au bon déroulement de l’année scolaire.

Une mobilisation citoyenne

Les chefs de village, les femmes et les parents d’élèves ont salué cette action, la qualifiant de « geste fort » en faveur de la scolarisation et de l’avenir des enfants de Mont Rolland.

Pour renforcer encore l’éducation, les autorités ont réaffirmé leur engagement à poursuivre des actions conjointes entre la commune, le Conseil départemental et les structures éducatives.

