YOFF : UN MARCHAND AMBULANT AU CŒUR D’UN TRAFIC DE CRACK

L’homme a été surpris en possession de 38 pierres de crack, une substance particulièrement dangereuse et hautement addictive.





Selon les enquêteurs, le suspect utilisait son activité commerciale comme couverture pour écouler la drogue en toute discrétion dans le quartier.





Son arrestation est le résultat d’un travail de surveillance et de renseignement mené sur plusieurs jours, preuve de l’intensification de la lutte contre les réseaux de drogue.





Placée en garde à vue, la personne interpellée pourrait faire face à de lourdes charges. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et identifier les fournisseurs.





Ce nouveau coup de filet confirme la progression inquiétante du crack dans certains quartiers urbains, posant un défi majeur en matière de sécurité et de santé publique.

