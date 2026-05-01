Accident mortel à Louga : un policier perd la vie en se rendant à Dakar

Un agent de police affecté au commissariat urbain de Pikine, à Saint-Louis, a perdu la vie dimanche dans un accident de la circulation. Le drame s’est produit aux environs de 13 h 26, à hauteur du village de Ndam, situé dans la commune de Nguindilé, dans le département de Louga, selon une source sécuritaire citée par l’APS.

D’après les informations recueillies, la victime se rendait à Dakar pour assister à des funérailles. Elle était accompagnée de sa sœur, de son cousin ainsi que d’une autre personne prise en cours de route.

L’accident est survenu après que le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a violemment percuté un arbre en bordure de route.

Le corps a été transporté à la morgue d’un hôpital, tandis que les trois autres passagers, blessés, ont été évacués et pris en charge par les sapeurs-pompiers.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident.