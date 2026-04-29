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Thiès : l’Armée de l’air sensibilise les étudiants à l’usage réglementé des drones


Rédigé le Mercredi 29 Avril 2026 à 18:03 | Lu 83 fois Rédigé par



Thiès : l’Armée de l’air sensibilise les étudiants à l’usage réglementé des drones

Thiès : l’Armée de l’air sensibilise les étudiants à l’usage réglementé des drones

Thiès – L’Armée de l’air sénégalaise a organisé une séance de sensibilisation à l’endroit des étudiants de l’UCAO-ISAE de Thiès sur l’utilisation réglementée des drones.

Une initiative pédagogique

Cette rencontre vise à informer les étudiants sur les risques liés à l’usage anarchique des drones, notamment en matière de sécurité aérienne et de protection des infrastructures sensibles.

Un cadre réglementaire à respecter

Les responsables ont insisté sur la nécessité de se conformer aux règles en vigueur, notamment l’obligation d’autorisation préalable pour l’utilisation de drones dans certaines zones.

Vers une utilisation responsable

À travers cette initiative, l’Armée de l’air entend promouvoir un usage responsable et sécurisé des nouvelles technologies auprès des jeunes.




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