Thiaroye : un réseau d’huile impropre à la consommation démantelé par la police

Rédigé le Lundi 4 Mai 2026 à 08:00 | Lu 61 fois Rédigé par Rédaction

Cinq personnes ont été arrêtées à Thiaroye après le démantèlement d’un réseau de distribution de produits alimentaires impropres, avec saisie d’une importante quantité de marchandise.



