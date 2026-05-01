Thiaroye : un réseau d’huile impropre à la consommation démantelé par la police

Un réseau impliqué dans la distribution de produits alimentaires impropres a été démantelé le 2 mai 2026 par le commissariat d’arrondissement de Thiaroye. L’intervention a permis l’arrestation de cinq personnes, poursuivies notamment pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui et commercialisation de denrées non conformes.
Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement par la brigade de recherche. Les forces de l’ordre ont alors mené une intervention au niveau du CEM de Djiddah Thiaroye Kao, où les suspects ont été surpris en pleine activité.
Au moment de l’intervention, ils procédaient au déchargement d’un camion contenant huit citernes, chacune d’une capacité de 1 000 litres. Une importante quantité de marchandise a ainsi été saisie par les autorités.