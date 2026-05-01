Agression nocturne : un fêtard violemment dépouillé de sa moto

Selon les premiers éléments, la victime a été prise pour cible par un groupe d’individus armés. Ces derniers n’ont pas hésité à user de violence pour le maîtriser avant de lui arracher sa moto de type Jakarta, un engin particulièrement convoité par les réseaux de délinquance.





Grièvement choqué par cette attaque brutale, M. Barry n’a dû son salut qu’à l’intervention de témoins et à l’alerte donnée aux forces de l’ordre. Rapidement saisie, la Sûreté urbaine a ouvert une enquête afin de retrouver les auteurs de cette agression.





Les investigations menées ont déjà permis l’interpellation d’un suspect. Toutefois, plusieurs complices sont toujours en fuite et activement recherchés par les enquêteurs, qui poursuivent leurs opérations sur le terrain.





Ce type d’attaque, visant des personnes isolées à la sortie de lieux festifs, tend à se multiplier. Les malfaiteurs ciblent souvent des victimes vulnérables, profitant de l’obscurité et du manque de présence sécuritaire dans certaines zones.





Face à cette recrudescence, la question de la sécurité nocturne revient avec insistance. De nombreux citoyens appellent désormais à un renforcement des patrouilles et à une meilleure sécurisation des axes fréquentés durant la nuit.

