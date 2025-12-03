Woyofal : interruption nocturne programmée du service de vente de crédit





La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a informé sa clientèle d’une interruption temporaire du système de vente de crédit Woyofal, prévue dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 décembre 2025, entre 00h et 06h.



Dans un communiqué publié le 16 décembre 2025, l’entreprise précise que cette indisponibilité s’inscrit dans le cadre de travaux de mise à niveau visant à assurer un fonctionnement optimal du service de crédit prépayé.



Pendant cette période, aucune opération d’achat de crédit Woyofal ne pourra être effectuée, que ce soit par les clients ou par les partenaires externes en charge de l’encaissement et de la distribution.



La Senelec recommande ainsi aux usagers de prendre les dispositions nécessaires en achetant leur crédit avant l’arrêt programmé du système, afin d’éviter tout désagrément.



La société présente par ailleurs ses excuses pour les désagréments occasionnés et assure que le service sera rétabli normalement dès la fin des travaux.

