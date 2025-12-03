CAN 2025 : Ilay Camara contraint de renoncer à la compétition au Maroc





Le sélectionneur Pape Thiaw devra se passer d’Ilay Camara lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a confirmé, à travers un communiqué diffusé ce mardi matin, l’indisponibilité du défenseur sénégalais pour la compétition prévue au Maroc.



Âgé de 22 ans, le joueur s’est blessé aux ischio-jambiers lors de sa dernière apparition avec son club, le RSC Anderlecht. Pris en charge à Dakar, il a subi des examens médicaux approfondis afin d’évaluer la nature exacte de sa blessure.



Selon l’instance fédérale, les résultats des examens ont révélé une atteinte musculaire sérieuse. « Une IRM effectuée ce jour a mis en évidence une lésion musculaire de grade II au niveau de l’ischio-jambier droit. En conséquence, le joueur est déclaré forfait pour la CAN Maroc 2025 », précise la FSF dans son communiqué.



Ce forfait constitue un coup dur pour la sélection sénégalaise, qui devra ajuster son effectif avant le début de la compétition continentale.

