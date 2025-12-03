Menu
CAN 2025 : Ilay Camara contraint de renoncer à la compétition au Maroc


Touché aux ischio-jambiers, Ilay Camara est officiellement forfait pour la CAN 2025 après des examens médicaux réalisés à Dakar, a annoncé la FSF.


Le sélectionneur Pape Thiaw devra se passer d’Ilay Camara lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a confirmé, à travers un communiqué diffusé ce mardi matin, l’indisponibilité du défenseur sénégalais pour la compétition prévue au Maroc.

Âgé de 22 ans, le joueur s’est blessé aux ischio-jambiers lors de sa dernière apparition avec son club, le RSC Anderlecht. Pris en charge à Dakar, il a subi des examens médicaux approfondis afin d’évaluer la nature exacte de sa blessure.

Selon l’instance fédérale, les résultats des examens ont révélé une atteinte musculaire sérieuse. « Une IRM effectuée ce jour a mis en évidence une lésion musculaire de grade II au niveau de l’ischio-jambier droit. En conséquence, le joueur est déclaré forfait pour la CAN Maroc 2025 », précise la FSF dans son communiqué.

Ce forfait constitue un coup dur pour la sélection sénégalaise, qui devra ajuster son effectif avant le début de la compétition continentale.



Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Kédougou : quatorze sites d’orpaillage clandestins démantelés lors d’une vaste opération de sécurisation

Une opération menée à Bembou par la gendarmerie de Kédougou a permis le démantèlement de plusieurs sites d’orpaillage clandestins et la saisie d’importants matériels et produits dangereux.   La...

Ziguinchor : une affaire de fraude aux actes d’état civil ébranle l’administration locale

Un réseau présumé de falsification de documents d’état civil a été démantelé à Ziguinchor après un contrôle frontalier révélant de graves irrégularités administratives.   À Ziguinchor, une...
