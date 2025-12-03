JOJ Dakar 2026 : le Président fixe le cap et accélère le rythme des préparatifs





Réuni mardi sous la présidence du Chef de l’État, le Conseil présidentiel de suivi des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a permis de dresser un état des lieux détaillé de l’évolution des préparatifs. L’enjeu est clair : intensifier le rythme afin d’être à la hauteur de l’événement et de la confiance placée dans le Sénégal, mais aussi dans le continent africain.



D’après la Présidence, cette rencontre stratégique a servi à renforcer la coordination entre tous les acteurs impliqués et à définir des orientations précises pour accélérer les travaux, renforcer la mobilisation nationale et respecter les engagements pris avec le Comité international olympique.



Des priorités assorties de délais stricts

À mesure que l’échéance approche, le Président de la République a insisté sur l’exigence de rigueur et d’anticipation. Il a indiqué avoir convoqué ce conseil, le premier depuis le début de son mandat, pour souligner l’importance capitale qu’il accorde à la réussite des JOJ Dakar 2026. Une évaluation à mi-parcours a été menée dans l’ensemble de ses composantes, avec un message sans ambiguïté : aucun détail ne doit être négligé.



Les priorités définies sont désormais accompagnées de délais fermes, avec une obligation de résultats couvrant l’ensemble de l’organisation, des infrastructures à la logistique, sans oublier l’héritage social et sportif des Jeux.



Des sites sous attention particulière

Cette réunion s’inscrit dans le prolongement de la visite effectuée le 2 novembre dernier par le Chef de l’État sur les différents sites devant accueillir les compétitions. À l’issue de cette tournée, il avait salué l’implication des équipes techniques et des partenaires, tout en appelant à redoubler d’efforts pour livrer, dans les délais impartis, des infrastructures modernes, durables et inclusives.



Le 31 octobre 2025, soit un an avant l’ouverture officielle des Jeux, la mascotte « Ayo » avait également été dévoilée, incarnant l’identité et les ambitions de cet événement historique.



Une première africaine sous les projecteurs

Placés sous la coordination du comité d’organisation dirigé par Mamadou Diagna Ndiaye, les JOJ Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly. Environ 2 700 athlètes sont attendus pour concourir dans une vingtaine de disciplines, dont certaines émergentes telles que le breaking, le baseball à cinq, le triathlon et le wushu.



Premiers Jeux olympiques de la Jeunesse organisés en Afrique, Dakar 2026 représente un rendez-vous majeur pour le Sénégal. À dix mois de l’événement, les autorités affichent une ligne claire : accélérer les chantiers, respecter les délais et assurer le succès de cette première historique.

