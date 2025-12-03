Menu
L'Actualité au Sénégal

Traction animale : l’État exige l’application stricte des règles de protection des équidés


Rédigé le Mercredi 17 Décembre 2025 à 11:14


Face aux mauvais traitements infligés aux équidés, le ministère de l’Intérieur appelle à une application rigoureuse des textes encadrant la traction animale.


Face à la récurrence des mauvais traitements subis par les chevaux et autres équidés utilisés pour la traction animale, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de renforcer l’action de l’État. Dans une circulaire adressée aux gouverneurs de région, il demande une mise en œuvre stricte des textes réglementaires encadrant l’utilisation des véhicules à traction animale.

La question a récemment été remise au centre du débat lors d’une intervention du ministre à l’Assemblée nationale. Il y a été interpellé sur les conditions souvent éprouvantes dans lesquelles ces animaux sont exploités à travers le pays. Charges disproportionnées, travaux pénibles et manque de suivi sanitaire figurent parmi les dérives régulièrement constatées par les services de l’État.

Un cadre réglementaire existant mais insuffisamment appliqué

La circulaire rappelle que ces pratiques constituent des violations claires des dispositions en vigueur. Elle fait notamment référence aux arrêtés relatifs à l’identification des équidés, à leur aptitude physique et aux règles encadrant le transport par traction animale.

La réglementation prévoit notamment que les charrettes soient adaptées à la morphologie de l’animal afin d’éviter blessures et lésions. De plus, tout équidé destiné à la traction doit faire l’objet d’une évaluation préalable et être déclaré apte par les services de l’Élevage, à travers la délivrance d’un certificat officiel.

Enjeu éthique et image du Sénégal

Au-delà de la souffrance animale, le ministère souligne que ces pratiques nuisent à l’image du pays. Dans un contexte où la protection des animaux devient un enjeu de plus en plus visible, la persistance de tels abus est perçue comme un préjudice à la fois moral et symbolique.

Les gouverneurs appelés à agir

Conscient des difficultés rencontrées sur le terrain, le ministre place les gouverneurs au cœur du dispositif. Il leur demande de veiller personnellement au respect strict des règles dans leurs zones de compétence, avec un renforcement des contrôles en collaboration avec les services concernés. La consigne est sans équivoque : aucune tolérance face aux abus constatés.





