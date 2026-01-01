Walo : une alerte lancée après l’apparition de criquets dans des zones horticoles





Le Comité national de concertation sur la filière tomate industrielle a attiré l’attention des autorités après la présence de criquets pèlerins dans plusieurs zones horticoles majeures du Walo, dans le nord-ouest du Sénégal. Les insectes ont été observés notamment à Bokol, Gaya, Fanaye et au niveau de Pont-Gendarme, provoquant une vive inquiétude parmi les producteurs.



D’après les premières observations, les dégâts enregistrés demeurent pour le moment limités. À Gaya, certaines cultures de courge et d’oignon ont été légèrement affectées. Toutefois, les acteurs du secteur redoutent une rapide extension des essaims, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la campagne agricole en cours.



Le président du comité de concertation, Abdoulaye Dieng, a fait part de la préoccupation des producteurs face à cette menace. Il a rappelé que de nombreux exploitants ont contracté des prêts auprès d’institutions financières telles que la LBA, le CMS ou l’UMSEC. Une éventuelle destruction des récoltes exposerait ainsi ces producteurs à des difficultés financières importantes, a-t-il souligné sur les ondes de la RTS.



La filière tomate industrielle, qui s’étend de Saint-Louis à Aéré Lao, reste marquée par les précédentes crises liées aux invasions acridiennes, lesquelles avaient fortement impacté l’économie rurale de la zone. C’est dans ce contexte que les acteurs appellent à des mesures préventives afin d’éviter une situation similaire.



En réaction à cette alerte, le directeur de la Protection des végétaux (DPV), le Dr Kémo Badji, a confirmé la présence de criquets ainsi que l’existence de dégâts sur le terrain. Il a toutefois assuré que des dispositifs de surveillance et de lutte sont déjà en cours de mise en place pour contenir l’évolution des essaims et protéger les périmètres horticoles.



De leur côté, les producteurs plaident pour une intervention rapide et concertée entre la DPV et la SAED, dans le but de maîtriser la menace avant qu’elle ne prenne une ampleur susceptible de fragiliser l’ensemble de la filière tomate du Walo.

