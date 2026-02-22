Logement social : le gouvernement en fait un pilier du Sénégal 2050

Le logement social occupe désormais une place centrale dans la stratégie de transformation du pays à l’horizon 2050. Lors du Conseil des ministres du 25 février 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné que l’accès à un habitat décent et financièrement accessible représente un facteur déterminant pour la croissance, la justice sociale et l’organisation équilibrée du territoire.

Le constat dressé par le chef du gouvernement met en évidence plusieurs déséquilibres : un déficit marqué de logements, un écart persistant entre l’offre et la demande ainsi qu’une urbanisation rapide accentuant les disparités régionales. Les difficultés d’accès au foncier, l’insuffisance des financements et les procédures administratives complexes aggravent la situation, tandis que l’offre immobilière reste principalement concentrée à Dakar et Thiès.

Pour répondre à ces enjeux, l’exécutif prévoit l’élaboration d’une Stratégie nationale du logement structurée autour de quatre priorités : sécuriser le foncier, adapter le cadre juridique, instaurer des mécanismes de financement pérennes et renforcer l’équité sociale.

Parmi les initiatives annoncées figure le programme « Cités de la Transformation », destiné à stimuler la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire.

Le Premier ministre a également demandé d’accélérer les plans d’aménagement à Grand-Dakar, Thiès et Daga Kholpa. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de consolider les structures publiques spécialisées, notamment la Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU) ainsi que le Bureau d’Assistance à l’Habitat Social (BAHSO).

Enfin, la relance des coopératives d’habitat et le développement de l’auto-construction figurent parmi les orientations retenues. Le gouvernement entend aussi renforcer les partenariats public-privé afin de favoriser l’émergence de pôles d’habitat modernes et accessibles dans les différentes régions.