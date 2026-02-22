Diplomatie sportive : la FSF renforce ses liens avec les États-Unis avant le Mondial 2026

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a été reçu mercredi par Jennifer Davis-Paguada, chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau. L’information a été rendue publique le même jour par voie officielle.

Au cœur des discussions : la préparation de la sélection nationale en vue de la Coupe du monde 2026. Les échanges ont notamment porté sur la rencontre amicale prévue le 31 mai à Charlotte face à l’équipe des États-Unis. Selon Abdoulaye Fall, ce rendez-vous s’inscrit dans la stratégie de préparation et de visibilité internationale des Lions.

La mobilisation des supporters sénégalais a également été abordée. Leur implication est considérée comme un atout majeur pour soutenir la sélection, récemment sacrée championne d’Afrique.

Au-delà de l’aspect sportif, les deux parties ont exploré des pistes de collaboration dans plusieurs domaines : développement du football, formation et marketing sportif. Pour le président de la FSF, le sport représente un outil important de coopération, favorisant les échanges culturels et le développement économique entre les nations.

Abdoulaye Fall a par ailleurs réaffirmé la volonté de l’instance dirigeante du football sénégalais de consolider ses partenariats stratégiques et de promouvoir l’image du pays à l’international.

Le Sénégal prendra part à la phase finale du Mondial 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Placés dans le groupe I, les Lions affronteront la France, la Norvège ainsi que le vainqueur du barrage opposant la Bolivie, l’Irak et le Suriname.

Huitième de finaliste lors de l’édition 2022, le Sénégal disputera en 2026 sa quatrième participation à une Coupe du monde.



