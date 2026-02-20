Thiès en mouvement : un forum populaire pour préparer la fête nationale

À l’initiative du maire Babacar Diop, cette rencontre a réuni autorités locales, chefs de quartier, jeunes, femmes, acteurs culturels, sportifs, universitaires et membres de la société civile autour d’un objectif commun : faire de la célébration nationale un moment d’unité et de participation active.



Prenant la parole devant un public mobilisé, l’édile de Thiès a insisté sur l’importance d’une organisation inclusive et participative. Selon lui, la Fête de l’Indépendance ne doit pas être uniquement un événement institutionnel, mais un rendez-vous populaire qui reflète les aspirations réelles des habitants.





« Cette fête doit être celle de tous les Thiessois. Elle doit incarner la solidarité, la cohésion et l’engagement citoyen », a-t-il déclaré, appelant à dépasser les clivages politiques pour privilégier l’intérêt général.



Au cours des échanges, plusieurs intervenants ont soulevé des questions liées à l’emploi des jeunes, à l’assainissement, à la modernisation des infrastructures et à la valorisation du patrimoine culturel de Thiès.





Les organisateurs ont annoncé qu’un document de synthèse regroupant les propositions issues du forum sera transmis aux autorités compétentes afin que les préoccupations locales soient prises en compte dans le cadre des préparatifs officiels.



Dans son discours de clôture, Babacar Diop a lancé un appel fort à la mobilisation citoyenne. Il a exhorté les Thiessois à faire preuve de civisme et de responsabilité pour accueillir dignement cet événement d’envergure nationale.





La tenue de la Fête de l’Indépendance à Thiès constitue en effet un symbole fort pour la région, historiquement considérée comme un bastion stratégique du développement industriel et ferroviaire du pays.





À travers ce forum, la municipalité entend placer la participation citoyenne au cœur des festivités, dans l’espoir que le 4 avril prochain soit non seulement une célébration patriotique, mais aussi un moment de réflexion collective sur l’avenir de la ville et du Sénégal.

