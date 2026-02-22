Heifer International propulse l’innovation agricole à Thiès avec la 5e édition du AYuTe Africa Challenge

Heifer International : une stratégie territoriale au service des petits producteurs

Au-delà d’une simple étape de sélection, Heifer International positionne les finales régionales comme un levier stratégique de mobilisation territoriale, de plaidoyer et de légitimation de l’agritech, au service des petits exploitants agricoles et de l’écosystème national. L’ambition est claire : faire émerger des solutions directement utiles sur le terrain, applicables sur les périmètres agricoles, avec des problématiques bien identifiées selon les zones.

Cette orientation s’inscrit également dans la vocation de l’organisation : contribuer à éradiquer la pauvreté et la faim à travers un développement communautaire holistique et durable fondé sur des valeurs éthiques. Au Sénégal, l’objectif est notamment de renforcer la résilience économique des femmes et des jeunes.

Une innovation majeure : « aller chercher l’innovation » par zones agroécologiques

Concrètement, Heifer International a structuré le concours autour de finales régionales organisées dans différentes zones, afin que chaque étape reflète les réalités agricoles locales, tout en restant alignée sur le thème général : « Jeunesse et innovations, leviers de développement de coopératives agricoles fortes et créatrices d’emplois durables ».

Les 4 pôles régionaux définis pour la compétition Zone 1 : Dakar – Thiès – Fatick – Diourbel

Dakar – Thiès – Fatick – Diourbel Zone 2 : Saint-Louis – Louga – Matam

Saint-Louis – Louga – Matam Zone 3 : Kaolack – Kaffrine – Tambacounda – Kédougou

Kaolack – Kaffrine – Tambacounda – Kédougou Zone 4 : Ziguinchor – Kolda – Sédhiou

Plus de 300 projets reçus : une sélection compétitive et standardisée

Le processus a démarré par des inscriptions en ligne, permettant d’enregistrer plus de 300 candidatures réparties dans les quatre zones. Les projets et prototypes proposés portent sur des solutions innovantes dans l’agriculture, l’élevage et la pêche.

Dans chaque zone, le format reste identique : les candidats présélectionnés défendent leurs projets devant un jury et un public composé, notamment, des équipes de Heifer, d’officiels, de professionnels, d’étudiants et d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Thiès (Zone 1) : transformation agricole, chaînes de valeur et accès au marché

À Thiès, la finale régionale de la Zone 1 a été abritée par l’École Polytechnique de Thiès (EPT), avec un panel autour du thème régional : « Défis agricoles territoriaux et innovations technologiques : quelles solutions pour un impact durable ? ». Pour la Zone 1, les échanges ont été déclinés autour du sous-thème : « Transformation agricole, chaînes de valeur et accès au marché », en cohérence avec le potentiel de la zone.

Pourquoi l’EPT ? Incubateur, prototypage et partenariats

En accueillant cette finale régionale, l’EPT met en avant sa dynamique d’ouverture aux partenaires et sa capacité à soutenir l’innovation, notamment à travers son incubateur, la mise en réseau des porteurs de projets, ainsi que la possibilité de mobiliser ses laboratoires pour la production de prototypes et la maturation des solutions.

Partenaires et écosystème mobilisés Acteurs institutionnels, dont des partenaires du Ministère de l’Agriculture et de l’ Élevage

et de l’ Incubateurs universitaires et structures d’accompagnement

et structures d’accompagnement Médias et journalistes mobilisés pour la vulgarisation des innovations au profit des producteurs

Et maintenant : bootcamp, présélection et grande finale nationale à Dakar

AJOUT : À l’issue de ces joutes régionales, les 3 meilleurs candidats de chaque zone vont poursuivre la compétition dont la prochaine étape est l’organisation d’un bootcamp où les meilleures start-up seront présélectionnées pour la grande finale. Finale nationale prévue en avril 2026.

L’objectif affiché par les organisateurs est d’aller bien au-delà du prix : les lauréats bénéficieront d’un coaching, d’une formation et d’un accompagnement pour matérialiser leurs idées et prototypes, afin que l’innovation produise un impact réel au profit des petits producteurs.

Dotation et accompagnement Enveloppe annoncée : 20 millions FCFA à répartir entre les lauréats (selon les organisateurs)

20 millions FCFA à répartir entre les lauréats (selon les organisateurs) Priorité : coaching, formation et accompagnement post-compétition pour transformer l’idée en solution déployable

Ils ont dit

« À l’EPT, nous sommes convaincus que l’innovation technologique ne prend tout son sens que lorsqu’elle est au service des réalités locales. » — Directeur de l’École Polytechnique de Thiès (EPT), discours d’ouverture « Le plus important, ce n’est pas seulement la dotation : c’est le coaching et l’accompagnement pour matérialiser les prototypes afin que l’innovation bénéficie réellement aux petits producteurs. » — Dr Daouda Ndao, Directeur de Heifer International Sénégal

Lien direct : https://youtu.be/SgM3l2L4ND0