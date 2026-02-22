Touba : Démantèlement d’un réseau de faussaires

Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en documents administratifs.





L’affaire a débuté le 23 février lorsqu’une moto Jakarta sans plaque ni éclairage a été contrôlée et présentée avec un certificat non conforme.





Les complices ont créé un faux document pour contourner le contrôle et récupérer la moto. L’exploitation des traces numériques a permis de reconstituer la chaîne du réseau.





Les six suspects ont été interpellés et sont entendus pour déterminer l’ampleur de l’organisation. L’enquête vise à identifier d’autres victimes ou complices éventuels.





Le réseau semble structuré avec des rôles précis, depuis la collecte des informations jusqu’à la confection des documents falsifiés.





La justice sénégalaise met l’accent sur la sévérité face aux fraudes administratives et renforce la coopération entre services de police et gendarmerie.





Cette affaire souligne l’importance d’un contrôle rigoureux des documents de véhicules pour la sécurité publique.

