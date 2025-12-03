Menu
Wakhinane-Nimzatt: un voleur blessé lors d’une fuite nocturne


Rédigé le Mercredi 10 Décembre 2025 à 19:39 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le calme du quartier a été brutalement interrompu par une course-poursuite digne d’un film. Un quinquagénaire aux cheveux grisonnants, surpris en pleine effraction, a tenté de fuir à travers les ruelles encore plongées dans la nuit. Une foule en colère le suivait de près, prête à se faire justice elle-même.


Wakhinane-Nimzatt: un voleur blessé lors d’une fuite nocturne

Acculé, le suspect a escaladé la façade d’un immeuble R+1 pour échapper à ses poursuivants. Mais, dans sa panique, il a glissé en tentant de passer sur la toiture des escaliers et est tombé lourdement, provoquant un fracas qui a alerté tout le voisinage.


Les habitants ont immédiatement reconnu ses fameuses chaussettes, sa « marque de fabrique ». Déjà impliqué dans des méfaits similaires l’an passé, il avait cette fois réussi à dérober deux iPhones avant que son expédition ne tourne au fiasco. Sa chute l’a rendu hors d’état de nuire et l’a protégé d’un lynchage.


Alertés par des riverains, les sapeurs-pompiers et la police de Wakhinane-Nimzatt sont intervenus rapidement. Le quinquagénaire a été transporté d’urgence à l’hôpital Roi Baudouin, où il présente des fractures aux côtes, une omoplate brisée et un traumatisme crânien.


Toujours réticent à livrer sa véritable identité, l’homme, déjà connu des services de police, est désormais placé sous surveillance dans son lit médicalisé, en attendant de répondre de ses actes devant la justice.



Lat Soukabé Fall

