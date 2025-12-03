Wakhinane-Nimzatt: un voleur blessé lors d’une fuite nocturne

Acculé, le suspect a escaladé la façade d’un immeuble R+1 pour échapper à ses poursuivants. Mais, dans sa panique, il a glissé en tentant de passer sur la toiture des escaliers et est tombé lourdement, provoquant un fracas qui a alerté tout le voisinage.





Les habitants ont immédiatement reconnu ses fameuses chaussettes, sa « marque de fabrique ». Déjà impliqué dans des méfaits similaires l’an passé, il avait cette fois réussi à dérober deux iPhones avant que son expédition ne tourne au fiasco. Sa chute l’a rendu hors d’état de nuire et l’a protégé d’un lynchage.





Alertés par des riverains, les sapeurs-pompiers et la police de Wakhinane-Nimzatt sont intervenus rapidement. Le quinquagénaire a été transporté d’urgence à l’hôpital Roi Baudouin, où il présente des fractures aux côtes, une omoplate brisée et un traumatisme crânien.





Toujours réticent à livrer sa véritable identité, l’homme, déjà connu des services de police, est désormais placé sous surveillance dans son lit médicalisé, en attendant de répondre de ses actes devant la justice.

