Budget 2026 du ministère de l’Intérieur : plus de 220 milliards FCFA consacrés à la sécurité et à la gestion publique





Le budget du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique pour l’année 2026 s’élève à 220 005 608 585 FCFA en crédits de paiement, tandis que les autorisations d’engagement atteignent 222 257 775 532 FCFA, selon les informations présentées lors de la séance plénière dédiée à son examen.



La répartition budgétaire fait ressortir que le programme sécuritaire constitue le principal poste, avec une enveloppe de 150,86 milliards FCFA. Cette allocation couvre notamment les charges liées au personnel, aux biens et services, aux transferts courants ainsi qu’aux investissements, d’après le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale.



La protection civile bénéficie d’un budget de 43,12 milliards FCFA, tandis que l’administration territoriale se voit attribuer 15,30 milliards FCFA.



Le pilotage, la coordination et la gestion administrative du ministère disposent d’une dotation de 6,61 milliards FCFA, et le programme consacré à la gouvernance électorale est financé à hauteur de 3,70 milliards FCFA.

