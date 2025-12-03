Menu
Thiès valide un budget de 8 milliards et renforce sa candidature pour la Fête nationale 2026


Rédigé le Samedi 6 Décembre 2025 à 09:58 | Lu 68 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Réuni en session ordinaire, le Conseil municipal de Thiès a adopté à l’unanimité le budget 2026, fixé à 8 milliards de FCFA. Une enveloppe qui traduit l’ambition de la Ville de poursuivre sa modernisation et de consolider son rôle stratégique sur la scène nationale.


Thiès valide un budget de 8 milliards et renforce sa candidature pour la Fête nationale 2026

Au cours de cette session, les élus ont également voté plusieurs résolutions majeures, dont le soutien officiel à la candidature de Thiès pour accueillir la célébration nationale de la Fête de l’Indépendance du 4 avril 2026.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du rôle historique de Thiès dans l’organisation de cet événement, déjà accueillie en 1979 sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, et appuyée par les importantes infrastructures réalisées en prévision de l’édition initialement programmée en 2004.

Aujourd’hui, la Ville dispose d’une avenue emblématique, d’une capacité logistique et sécuritaire éprouvée, et d’un tissu institutionnel mobilisé pour faire de Thiès un pôle majeur du défilé national.

 

Dans la perspective de cette échéance, plusieurs projets sont en cours ou renforcés :

   Amélioration de l’éclairage public

   Installation de nouveaux feux tricolores

   Pavage de l’avenue Caen

   Entretien des routes et voies stratégiques

   Projet de bibliothèque municipale

   Programmes de formation et de financement en faveur des femmes

Ces actions s’inscrivent pleinement dans la directive présidentielle du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, visant la décentralisation du défilé national, l’équité territoriale et la valorisation des pôles régionaux.

 

Le Conseil municipal a également salué la candidature de Thiès pour accueillir le Festival international de Jazz, un événement organisé sous l’égide de l’UNESCO et jamais tenu en Afrique subsaharienne depuis sa création.

Ce projet bénéficie du soutien de parrains de renom, dont l’artiste Youssou Ndour, et représente une opportunité unique pour renforcer le positionnement culturel de la Ville et du Sénégal.

 

   La résolution adoptée confirme :

   Le soutien officiel de la Ville à la candidature pour la Fête nationale

   La validation de la correspondance adressée par le Maire au Président de la République

   L’invitation faite au Maire de poursuivre toutes les démarches auprès des services de l’État et des acteurs locaux

En cas d’acceptation, Thiès s’engage à collaborer étroitement avec les Forces de Défense et de Sécurité, les autorités administratives, les acteurs communautaires et la société civile afin d’assurer une célébration digne, sécurisée, inclusive et fidèle aux valeurs républicaines.

La résolution sera transmise au Gouvernement, au Gouverneur et portée à la connaissance des populations.



Lat Soukabé Fall

