L'Actualité au Sénégal

Thiès : un homme condamné à quatre mois de prison ferme pour vol d’œufs


Rédigé le Samedi 6 Décembre 2025 à 13:25 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un ouvrier d’un poulailler situé à Pout, M. E. Diouf, a été condamné à deux ans de prison, dont quatre mois ferme, pour vol en réunion commis de nuit. Le jugement a été rendu par le tribunal des flagrants délits de Thiès. L’accusé était poursuivi pour avoir participé au vol de tablettes d’œufs avec un autre employé, M. Camara, actuellement en fuite.


L’affaire a débuté lorsque le propriétaire du poulailler, M. Dojo, a constaté une baisse inhabituelle de la production. Après plusieurs vérifications internes, il a suspecté des prélèvements frauduleux et décidé de renforcer la surveillance des lieux. Quelques jours plus tard, un vigile, M. Goudiaby, a surpris un individu tentant d’escalader le mur avec des tablettes d’œufs dissimulées dans un sac. Il s’agissait de M. Camara, qui a néanmoins réussi à prendre la fuite.

Alerté par l’incident, le propriétaire a procédé à des vérifications des communications téléphoniques de ses employés. Le croisement des appels a révélé que M. E. Diouf était en contact régulier avec le fugitif. Interrogé, il a d’abord reconnu avoir aidé M. Camara à plusieurs reprises, avant de revenir sur ses déclarations devant le tribunal, affirmant n’avoir « aucune implication » dans les vols.

À la barre, la partie civile a réclamé 11 millions de francs CFA en réparation du préjudice causé au poulailler. Le parquet a souligné le caractère « constant » des faits et a requis l’application stricte de la loi. Le tribunal a finalement reconnu M. E. Diouf coupable et l’a condamné à deux ans de prison, dont quatre mois ferme.

M. Camara reste activement recherché par les forces de l’ordre.


Lat Soukabé Fall

