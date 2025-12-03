Thiès : un homme condamné à quatre mois de prison ferme pour vol d’œufs

L’affaire a débuté lorsque le propriétaire du poulailler, M. Dojo, a constaté une baisse inhabituelle de la production. Après plusieurs vérifications internes, il a suspecté des prélèvements frauduleux et décidé de renforcer la surveillance des lieux. Quelques jours plus tard, un vigile, M. Goudiaby, a surpris un individu tentant d’escalader le mur avec des tablettes d’œufs dissimulées dans un sac. Il s’agissait de M. Camara, qui a néanmoins réussi à prendre la fuite.



Alerté par l’incident, le propriétaire a procédé à des vérifications des communications téléphoniques de ses employés. Le croisement des appels a révélé que M. E. Diouf était en contact régulier avec le fugitif. Interrogé, il a d’abord reconnu avoir aidé M. Camara à plusieurs reprises, avant de revenir sur ses déclarations devant le tribunal, affirmant n’avoir « aucune implication » dans les vols.



À la barre, la partie civile a réclamé 11 millions de francs CFA en réparation du préjudice causé au poulailler. Le parquet a souligné le caractère « constant » des faits et a requis l’application stricte de la loi. Le tribunal a finalement reconnu M. E. Diouf coupable et l’a condamné à deux ans de prison, dont quatre mois ferme.



M. Camara reste activement recherché par les forces de l’ordre.