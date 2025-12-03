Un faux agent des Douanes seme la panique à Sédhiou avant d’être arrêté





La quiétude des usagers de la route à Sédhiou a été fortement perturbée ces derniers jours par une affaire étonnante : un jeune mécanicien de 18 ans a réussi à se faire passer pour un agent des Douanes afin d’extorquer de l’argent à des conducteurs. Armé d’une machette, il interceptait des usagers en plein jour, créant un véritable climat de peur dans la zone.



Une route sous tension pendant plusieurs jours

Selon des informations publiées par L’Observateur, le jeune mécanicien utilisait le véhicule d’un douanier en service — un ami — ainsi que sa carte professionnelle accidentellement laissée à l’intérieur. Installé le long de l’axe reliant la RN1 à la commune de Diendé, il arrêtait conducteurs, chauffeurs et motocyclistes sous prétexte de contrôles, avant de recourir à la menace pour leur soutirer de l’argent.



Une sortie banale qui vire au scénario inquiétant

Le week-end dernier, accompagné d’un ami, il emprunte le véhicule du douanier pour se rendre à un hôtel de la commune de Diendé. Après son passage, il dépose son compagnon puis se dirige seul vers un rond-point proche du lycée de Sédhiou. C’est à cet endroit qu’il met en place son stratagème, en ciblant successivement trois chauffeurs à qui il réclame de fortes sommes, invoquant des documents « non conformes ».



Le témoignage d’un motocycliste guinéen change tout

Les choses basculent lorsqu’il tente d’intimider un quatrième usager, un motocycliste venu de Guinée. Méfiant face à l’attitude agressive du faux agent et à l’arme qu’il exhibe, ce dernier préfère prendre la fuite et se rend immédiatement au commissariat central. Il fournit alors une description précise de l’individu.



Interpellation immédiate et aveux

Alertées, les forces de l’ordre lancent une opération de recherche qui aboutit rapidement à l’interpellation du mécanicien, toujours au volant du véhicule du douanier et en possession de la carte professionnelle. Placé en garde à vue, il reconnaît l’ensemble des faits.



Le douanier, propriétaire du véhicule, s’est ensuite présenté au commissariat pour récupérer son automobile. Il affirme ignorer que sa carte professionnelle était restée à bord.



Présentation au parquet

Après la fin de sa garde à vue, le jeune mécanicien doit être présenté ce mardi devant le parquet de Sédhiou.

