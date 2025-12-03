Menu
Opération de sécurisation à Kédougou : cinq individus arrêtés et du matériel saisi dans des sites d’orpaillage non autorisés


Rédigé le Mercredi 10 Décembre 2025 à 19:37


Intervention à Kédougou : des unités de gendarmerie démantèlent un site d’orpaillage non autorisé, saisissent du matériel et interpellent cinq personnes.


Opération de sécurisation à Kédougou : cinq individus arrêtés et du matériel saisi dans des sites d'orpaillage non autorisés

 

Des unités de la légion de gendarmerie de Kédougou ont procédé, dans les zones aurifères de Saraya et le long de la Falémé, à l’interpellation de cinq personnes ainsi qu’à la saisie de matériel utilisé dans des activités d’orpaillage non autorisées. L’information a été confirmée mercredi par une source sécuritaire.

L’opération, qui a débuté lundi et doit se poursuivre jusqu’à vendredi, vise à localiser les sites irréguliers, démanteler les installations illégales et renforcer le contrôle des activités minières dans cette partie du sud-est du pays.

Selon la même source, le bilan provisoire fait état du démantèlement d’un site non autorisé à Wassadou, situé au nord de Lamina, à proximité du fleuve Gambie. Les gendarmes y ont saisi un lot important d’équipements ainsi que du cyanure utilisé dans le traitement de l’or.

Parmi le matériel récupéré figurent cinq groupes électrogènes, deux motopompes, deux marteaux-piqueurs, trois têtes de cracheur, sept sacs de cailloux, un tricycle et trois motos. Les forces de l’ordre ont également découvert des produits sensibles : vingt sacs de cyanure, trois sacs de charbon actif et deux sacs de farine.

L’usage de produits chimiques comme le cyanure représente un risque majeur pour les populations voisines et pour les écosystèmes du bassin du fleuve Gambie et de la Falémé. Les cinq personnes interpellées seront présentées à la justice pour répondre des faits liés à l’exploitation non autorisée des ressources minières.




