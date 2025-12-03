Vols à l’arrachée en pleine foule à Thiès : 35 individus mis aux arrêts

Ces actes criminels, communément appelés « simol », consistent à agir en bande, souvent de manière rapide et violente, avant de tenter de se fondre dans la foule.

Alertées, les forces de police ont déployé un dispositif de ratissage dans les zones ciblées, permettant l’interpellation de 35 suspects. Certains d’entre eux ont été trouvés en possession d’objets volés, facilitant leur identification par les victimes.

Les personnes arrêtées ont été conduites dans différents commissariats de Thiès pour les besoins de l’enquête.

Une enquête a été ouverte pour vol en réunion, association de malfaiteurs et troubles à l’ordre public. Les autorités n’excluent pas des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés, après leur déferrement devant le parquet.

La police appelle les citoyens à la vigilance lors des grands rassemblements, rappelant que ces événements attirent souvent des réseaux spécialisés dans les vols à l’arrachée. Les forces de sécurité promettent un renforcement des contrôles lors des prochains événements sportifs et culturels.

Selon des sources sécuritaires, les mis en cause auraient profité de la forte affluence autour de l’événement de lutte pour mener des opérations coordonnées de vols. Téléphones portables, sacs, bijoux et autres effets personnels ont été arrachés à plusieurs spectateurs, semant la panique dans certains secteurs.