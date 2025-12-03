Menu
Deni Biram Ndao : Un jeune berger en fuite après le meurtre de l'apprenti-chauffeur Mamadou Ndiaye


Rédigé le Dimanche 14 Décembre 2025 à 17:14 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le village de Deni Biram Ndao, dans la commune de Bambilor, est sous le choc après un crime tragique. Un jeune berger, Aliou Sow, également connu sous le nom d’Ibrahima, est accusé d’avoir mortellement poignardé Mamadou Ndiaye, alias « Toye », l’apprenti-chauffeur et fils de son employeur.


Originaire de Dahra Djolof, le présumé meurtrier a pris la fuite et reste activement recherché par la gendarmerie depuis près d’une semaine. Selon nos sources, Aliou Sow avait été recruté par le père de la victime et ne disposait pas de carte nationale d’identité à son arrivée dans le village. Sa mise en relation avec l’employeur aurait été facilitée par son grand-père.

D’après les témoignages, le jeune berger percevait un salaire mensuel de 50 000 francs CFA, dont une partie était envoyée à sa mère dans le Djolof. Le drame aurait éclaté suite à une dispute, au cours de laquelle Aliou Sow aurait porté trois coups de couteau à Mamadou Ndiaye. Gravement blessée, la victime n’a pas survécu.

Depuis l’incident, Aliou Sow demeure introuvable et aurait laissé son téléphone portable chez son employeur avant de disparaître. La gendarmerie de Bambilor a ouvert une enquête pour localiser le domicile familial du fugitif et procéder à son arrestation. Selon nos informations, il ne se serait pas rendu dans sa région natale du Djolof après le crime.



Lat Soukabé Fall

