CAN 2025 : huit Lions présents pour la première séance de préparation à Dakar





La préparation de l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue à partir du 21 décembre au Maroc, a débuté avec la participation de huit joueurs sur les vingt-huit convoqués, a constaté un journaliste de l’APS.



Cheikh Tidiane Sabaly, Habib Diallo, Boulaye Dia, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly et le gardien Édouard Mendy ont pris part à cette première séance tenue au stade Maître Abdoulaye-Wade.



Déjà présent au regroupement, Iliman Ndiaye n’a toutefois pas effectué le déplacement au stade. Un membre du staff technique a tenu à rassurer sur son état de santé, précisant que le joueur se porte bien, afin d’écarter toute spéculation.



Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, a rendu publique samedi la liste des 28 joueurs retenus pour la compétition continentale, qui s’achèvera le 18 janvier prochain.



Les joueurs engagés en championnat avec leurs clubs dimanche sont attendus dans la nuit de lundi à mardi. Quant au jeune attaquant du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, il rejoindra le groupe en dernier, après avoir disputé la finale de la Coupe intercontinentale prévue mercredi à Doha.



Hormis les séances programmées lundi et jeudi, toutes les autres sessions d’entraînement se dérouleront à huis clos.



Les Lions recevront officiellement le drapeau national mercredi après-midi au palais de la République. Le départ de la délégation est prévu vendredi après-midi, à destination de Tanger, par vol spécial.



Logée dans le groupe D, l’équipe nationale du Sénégal affrontera le Botswana, la République démocratique du Congo et le Bénin. Basés à Tanger, les Lions joueront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre face à la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.



Liste des joueurs sélectionnés

Gardiens :

Edouard Mendy (Al Ahli/Arabie Saoudite), Mory Diaw (Le Havre/France), Yehvann Diouf (Nice/France)



Défenseurs :

Kalidou Koulibaly (Al Hilal/Arabie Saoudite), Moussa Niakhaté (Lyon/France), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa/Israël), Mamadou Sarr (Strasbourg/France), Antoine Mendy (Nice/France), Ismaïl Jakobs (Galatasaray/Turquie), El Hadj Malick Diouf (West Ham/Angleterre), Ilay Camara (Anderlecht/Belgique), Krépin Diatta (Monaco/France)



Milieux de terrain :

Pathé Ciss (Rayo Vallecano/Espagne), Pape Matar Sarr (Tottenham/Angleterre), Pape Alassane Guèye (Villarreal/Espagne), Idrissa Gana Guèye (Everton/Angleterre), Lamine Camara (Monaco/France), Habib Diarra (Sunderland/Angleterre)



Attaquants :

Sadio Mané (Al Nassr/Arabie Saoudite), Ismaïla Sarr (Crystal Palace/Angleterre), Chérif Ndiaye (Samsunspor/Turquie), Iliman Ndiaye (Everton/Angleterre), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Allemagne), Boulaye Dia (Lazio Rome/Italie), Cheikh Tidiane Sabaly (FC Metz/France), Habib Diallo (Metz/France), Ibrahim Mbaye (PSG/France), Assane Diao (Côme/Italie)



Réservistes :

Moustapha Mbow, Rassoul Ndiaye, Mamadou Lamine Camara, Ousseynou Niang, Ousmane Sow

