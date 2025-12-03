Cité Niakh rend un vibrant hommage à Madame Mariama Cissokho, Directrice de l’Hôpital régional de Thiès

À l’initiative des habitants du quartier, la rencontre a réuni notables, responsables communautaires, jeunes, femmes, mais également de nombreux membres et sympathisants de Pastef, venus répondre à l’appel de Madame Cissokho. Cette mobilisation a donné à l’événement une dimension à la fois sociale, citoyenne et politique.



Les intervenants ont salué le parcours professionnel exemplaire de Mme Mariama Cissokho, son sens élevé des responsabilités et sa proximité avec les populations. Depuis sa nomination à la tête de l’Hôpital régional de Thiès, elle s’illustre par une gestion jugée rigoureuse, une écoute permanente du personnel soignant et une volonté affirmée d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients.



Au-delà de son rôle institutionnel, Madame Cissokho a également été reconnue pour sa capacité à rassembler et remobiliser les militants de Pastef Les Patriotes à Thiès, dans un esprit de discipline, d’engagement et de responsabilité. « Elle a su parler aux militants, les remobiliser et renforcer la cohésion au sein du parti dans le quartier », a confié un responsable local de Pastef présent à la cérémonie.



Prenant la parole, Madame Mariama Cissokho a exprimé sa profonde gratitude envers les populations de Cité Niakh et les militants venus nombreux. Elle a rappelé l’importance de l’engagement citoyen, de la solidarité communautaire et de la responsabilité politique, tout en réaffirmant sa détermination à servir avec loyauté et dévouement.



Cet hommage rendu à Cité Niakh illustre ainsi le profil d’une femme à la fois gestionnaire, leader et actrice de mobilisation, dont l’action s’inscrit au service de la santé publique et du renforcement du lien entre institutions, citoyens et engagement politique.

