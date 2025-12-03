Menu
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
L'Actualité au Sénégal

Mariage polygame et violences : une femme victime d’une attaque brutale à Thiès


Rédigé le Lundi 15 Décembre 2025 à 00:16 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, dans le quartier Keur Seib Ndoye, une violente agression a secoué le voisinage. Une femme, mariée dans le cadre d’un mariage polygame, s’est rendue dans le champ de son mari situé à proximité de Pire pour cueillir du persil lorsque l’impensable est arrivé. Selon les témoins, elle a été attaquée par sa coépouse, venue de Tivaouane, accompagnée de son fils et de sa fille.


Mariage polygame et violences : une femme victime d’une attaque brutale à Thiès
L’attaque a été d’une extrême brutalité. La victime a été frappée à coups de bâtons et présente des blessures graves sur tout le corps : la jambe droite fracturée, le dos couvert de cicatrices, le visage enflé, ainsi que de multiples contusions sur les bras et les jambes. Transportée d’urgence à l’hôpital, son état inspire une grande inquiétude.
 
La cohabitation entre épouses, parfois source de tensions, est ici devenue dramatique. Des voisins ont rapporté que des conflits récurrents existaient entre les deux femmes, mais jamais ils n’auraient imaginé qu’une dispute dégénérerait à ce point.
 
Une plainte a été déposée auprès des autorités, et les forces de l’ordre ont ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités et situer exactement les circonstances de cette agression. La communauté locale suit l’affaire de près et exprime sa vive inquiétude face à cette violence familiale extrême.
 
Cet incident rappelle la nécessité d’une vigilance accrue et d’un encadrement légal pour protéger les victimes de conflits domestiques, souvent sous-estimés dans les zones rurales et périurbaines. Il souligne également les dangers que peuvent représenter des tensions familiales non résolues, qui peuvent dégénérer en actes de violence graves.


Lat Soukabé Fall

