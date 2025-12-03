Mariage polygame et violences : une femme victime d’une attaque brutale à Thiès

La cohabitation entre épouses, parfois source de tensions, est ici devenue dramatique. Des voisins ont rapporté que des conflits récurrents existaient entre les deux femmes, mais jamais ils n’auraient imaginé qu’une dispute dégénérerait à ce point.

Une plainte a été déposée auprès des autorités, et les forces de l’ordre ont ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités et situer exactement les circonstances de cette agression. La communauté locale suit l’affaire de près et exprime sa vive inquiétude face à cette violence familiale extrême.

Cet incident rappelle la nécessité d’une vigilance accrue et d’un encadrement légal pour protéger les victimes de conflits domestiques, souvent sous-estimés dans les zones rurales et périurbaines. Il souligne également les dangers que peuvent représenter des tensions familiales non résolues, qui peuvent dégénérer en actes de violence graves.

L’attaque a été d’une extrême brutalité. La victime a été frappée à coups de bâtons et présente des blessures graves sur tout le corps : la jambe droite fracturée, le dos couvert de cicatrices, le visage enflé, ainsi que de multiples contusions sur les bras et les jambes. Transportée d’urgence à l’hôpital, son état inspire une grande inquiétude.