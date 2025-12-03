Migration irrégulière : une tentative avortée sur la plage de Soumbédioune





Un nouveau projet de départ clandestin vers l’Europe a échoué dans la nuit du vendredi 13 décembre 2025, aux environs de 2h30, sur la plage de Soumbédioune, rappelant une fois de plus les risques majeurs liés aux traversées maritimes irrégulières.



En patrouille sur la Corniche, des agents de la Brigade de recherches du commissariat du 4ᵉ arrondissement de Médina ont été alertés par un signalement faisant état d’une pirogue suspecte prête à quitter le rivage. Les forces de l’ordre se sont immédiatement rendues sur les lieux.



Sur place, elles ont découvert une embarcation dépourvue de moteur, immobilisée à environ cinquante mètres de la plage et ne transportant aucun passager. Si la pirogue paraissait abandonnée, les investigations menées dans les environs ont rapidement révélé l’existence d’une tentative de migration irrégulière.



Dix personnes ont été interpellées à proximité, soupçonnées d’être impliquées dans ce projet de traversée clandestine. Les recherches effectuées dans la zone ont également permis de saisir près de 300 litres de carburant stockés dans des fûts, confirmant l’organisation préalable du voyage.



Entendus par les enquêteurs, les individus arrêtés ont déclaré être partis de Joal dans la nuit du jeudi 11 décembre, avec l’intention de rejoindre clandestinement l’Europe. Ils ont indiqué que la pirogue transportait environ quarante personnes au départ. Toutefois, des vents violents, associés à des fissures apparues sur l’embarcation, ont contraint le groupe à accoster en urgence à Soumbédioune, évitant ainsi un possible drame en mer.



Profitant de la nuit et de l’intervention policière, une trentaine d’autres candidats à l’émigration ont réussi à s’échapper. À la suite de ces faits, un dispositif de surveillance renforcé a été mis en place dans le secteur afin d’empêcher toute nouvelle tentative de départ.



Une enquête a été ouverte pour identifier les organisateurs de cette traversée clandestine et retrouver les personnes actuellement en fuite.

