Vol aggravé à Thiès : le parquet réclame 15 ans de prison contre A. Bâ

Les faits remontent au mois de mars 2021. Selon l’acte d’accusation, un groupe d’individus se serait rendu de nuit à Keur Madaro à bord d’un véhicule, avec pour objectif de dérober une somme d’argent appartenant à un commerçant du village, P. Guèye.



Arrivés à destination, deux hommes seraient descendus du véhicule, pendant que leurs complices restaient en retrait. Armés d’un fusil artisanal et d’une machette, ils auraient escaladé le mur de la concession avant de frapper à la porte du commerçant. À l’ouverture, ce dernier aurait été surpris et menacé afin de remettre l’argent qu’il était supposé conserver dans sa chambre.



Refusant de céder, le commerçant aurait opposé une vive résistance, déclenchant une altercation violente. Les cris et le tumulte ont alerté le voisinage, qui est rapidement intervenu. Une bagarre générale s’en est suivie.



Les deux assaillants ont été grièvement blessés. Évacués vers une structure sanitaire, l’un d’eux, M. Bâ, a succombé à ses blessures. Le second, A. Bâ, après avoir reçu des soins, a été interpellé puis placé à la disposition de la gendarmerie dans le cadre de l’enquête.



À la barre, l’accusé a formellement nié toute tentative de vol. Il a soutenu avoir connu le défunt lors d’un précédent séjour carcéral et affirmé que leur déplacement à Keur Madaro visait uniquement à se rendre ensemble à un événement religieux à Thiès.



Selon sa version, ils auraient été agressés sans raison par des habitants du village, qui les auraient violemment passés à tabac, sans qu’aucune intention criminelle ne les anime.



Entendu comme témoin, le chef du village de Madaro, M. Niang, a indiqué avoir été informé des faits tard dans la nuit par les forces de sécurité. À son arrivée, il a constaté la présence de deux hommes blessés, allongés au sol.



Il a également rapporté que le commerçant P. Guèye lui avait clairement affirmé que deux individus armés s’étaient introduits dans son domicile pour lui soutirer de l’argent.



Estimant que les éléments du dossier sont suffisamment probants, que l’usage d’armes est établi et que le décès de l’un des assaillants est directement lié à la tentative de vol, le ministère public a requis 15 ans de réclusion criminelle contre A. Bâ.



La chambre criminelle a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu dans les prochains jours.

