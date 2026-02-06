Un étudiant en médecine décède lors de heurts à l’UCAD

Menu
Un étudiant en deuxième année de médecine a perdu la vie à l’UCAD lors de violents affrontements sur le campus. Les circonstances exactes du décès restent à déterminer.


Un drame s’est produit ce lundi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), où un étudiant inscrit en deuxième année à la faculté de médecine a perdu la vie à la suite de violents affrontements survenus dans l’enceinte du campus.

D’après les informations recueillies, le corps sans vie de l’étudiant a été acheminé à l’hôpital Principal de Dakar, où il se trouve actuellement. Les circonstances précises de son décès n’ont pas encore été établies, mais l’incident serait intervenu dans un contexte de heurts opposant différents acteurs sur le site universitaire.

À ce stade, aucune réaction officielle n’a été enregistrée de la part des autorités universitaires ou académiques concernant ce drame. L’évolution de la situation fera l’objet de suivis ultérieurs.




