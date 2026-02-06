Commerce de proximité : l’Association des Boutiquiers Détaillants du Sénégal boucle une tournée nationale

Durant cette tournée, les responsables de l’ABDS ont multiplié les rencontres avec les boutiquiers de quartier, les leaders locaux et certaines autorités administratives, afin d’échanger sur les réalités du terrain et les difficultés auxquelles font face les petits commerçants.



Les discussions ont principalement porté sur la modernisation des boutiques de quartier, la formalisation des activités commerciales, le respect des réglementations en vigueur, ainsi que l’accès au financement. L’ABDS a insisté sur la nécessité d’accompagner les boutiquiers plutôt que de recourir uniquement à des mesures coercitives.





« Le boutiquier joue un rôle social fondamental dans les quartiers. Il faut l’accompagner, le former et l’aider à se moderniser afin qu’il puisse faire face à la concurrence et aux nouvelles exigences du marché », ont souligné les responsables de l’association lors des différentes étapes.



À travers cette tournée, l’ABDS a également lancé un appel au dialogue permanent entre l’État, les collectivités territoriales et les acteurs du commerce de détail. L’association plaide pour des réformes concertées, tenant compte des réalités économiques des boutiquiers, notamment en ce qui concerne la fixation des prix des denrées de première nécessité.



Présentes dans tous les quartiers et villages du Sénégal, les boutiques de détail constituent un maillon stratégique de la distribution, assurant l’approvisionnement quotidien des populations et générant de nombreux emplois. Pour l’ABDS, leur structuration et leur modernisation sont indispensables pour renforcer leur contribution à l’économie nationale.





Au terme de cette tournée nationale, l’Association des Boutiquiers Détaillants du Sénégal se dit satisfaite de la mobilisation et annonce la poursuite des actions de sensibilisation, avec l’ambition de bâtir un commerce de proximité plus fort, mieux organisé et durable.

