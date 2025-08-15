Menu
Vol Air France Paris-Dakar : une passagère agressive contraint l’avion à faire demi-tour


Une passagère violente a semé la panique sur le vol Air France Paris-Dakar, obligeant l’équipage à revenir à Paris. Le vol est reparti avec retard.


Un grave incident s’est produit samedi 16 août 2025 à bord du vol AF718 d’Air France reliant Paris à Dakar. Deux heures après le décollage, une passagère a créé la panique en s’attaquant violemment au chef de cabine en criant : « Je veux tuer ». Face à la gravité de la situation, l’équipage a pris la décision de retourner à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

La cliente, décrite comme extrêmement agitée, a pu être maîtrisée grâce à l’intervention du personnel de bord et de passagers. Un médecin présent parmi les voyageurs lui a ensuite apporté une première prise en charge.

À l’atterrissage, la passagère a été remise aux forces de l’ordre et aux services de secours. Air France a confirmé l’incident à BFM TV.

Le vol à destination de Dakar a finalement pu repartir avec un nouvel équipage à 21 h 27, mais avec un retard important.

