Fièvre de la Vallée du Rift à Saint-Louis : 124 patients guéris sur 158 cas recensés


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 13:02


124 guérisons, 15 décès : la fièvre de la Vallée du Rift poursuit sa progression au Sénégal. Suivi des cas à Saint-Louis et propagation vers d'autres régions.


Le dernier rapport du service régional de l’éducation pour la santé à Saint-Louis révèle que 124 personnes ont désormais vaincu la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) dans la région. Sur un total de 158 cas confirmés, 15 décès ont malheureusement été enregistrés.

Actuellement, treize patients présentant des formes légères de la maladie reçoivent un suivi médical à domicile. Par ailleurs, six autres cas nécessitent une hospitalisation en milieu spécialisé.

La région de Saint-Louis reste l’épicentre de cette épidémie, détectée pour la première fois le 21 septembre. Depuis, la fièvre s’est propagée vers d’autres zones du pays, notamment Matam, Louga et Fatick, suscitant une vigilance accrue des autorités sanitaires.

 




