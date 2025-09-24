Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Le mouvement “Thiès Bi Niu Bokk”, affilié à la plateforme nationale “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias, a officiellement vu le jour ce week-end lors d’une grande cérémonie organisée au Sam's Prestige de Thiès.



L’événement, présidé par Badou Faye, a rassemblé une foule nombreuse composée de jeunes, de femmes, de responsables de quartiers et d’acteurs associatifs venus affirmer leur adhésion à la vision citoyenne et alternative portée par Barthélémy Dias.



Moment fort de la cérémonie : la présence du frère de Barthélémy Dias, venu représenter l'ancien maire de Dakar. Sa participation a été saluée par de vifs applaudissements, symbole d’un soutien fraternel et politique fort envers la jeunesse thiessoise.



« Nous sommes ici pour dire que Thiès n’est pas en reste. Nous partageons pleinement la vision de Barthélémy Dias : un Sénégal plus juste, plus équitable et dirigé par des citoyens engagés », a déclaré Badou Faye, visiblement ému par l’enthousiasme des jeunes.



Au cours de cette rencontre, les organisateurs ont procédé à la distribution officielle des premières cartes de membre, marquant ainsi le début d’une structuration solide du mouvement à Thiès.

Cette étape symbolique vise à identifier et mobiliser tous ceux qui souhaitent participer activement au projet “Sénégal Bi Niu Bokk”.



Dans une ambiance festive et militante, ponctuée de chants, de slogans et de prestations artistiques, les intervenants ont appelé à l’unité de la jeunesse sénégalaise autour de valeurs de citoyenneté, de solidarité et de justice sociale.



« Nous voulons un Sénégal de vérité, d’équité et d’engagement. Nous sommes derrière Barthélémy Dias parce qu’il incarne ce combat », a lancé un jeune militant sous les applaudissements.



Le lancement s’est achevé par une déclaration commune appelant à l’élargissement du mouvement dans les trois communes de Thiès (Nord, Est et Ouest), et à la mise en place d’un bureau définitif chargé de coordonner les futures activités.

