Accident à Ndorong (Kaolack) : deux morts et un blessé grave dans une collision moto-camion

Un grave accident de la route s’est produit récemment à Ndorong, dans la région de Kaolack. Deux personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis qu’une troisième a été grièvement blessée.



D’après les témoignages recueillis sur place, les trois victimes circulaient à bord d’une moto de type Jakarta. Le drame est survenu lorsqu’elles ont tenté d’éviter les nombreux nids-de-poule présents sur l’axe Passoire–Ndorong, avant d’entrer en collision avec un camion.



Prévenus rapidement, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux pour évacuer les victimes vers l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass.



dakaractu