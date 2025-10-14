Menu
Accident à Ndorong (Kaolack) : deux morts et un blessé grave dans une collision moto-camion


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 13:13 | Lu 45 fois Rédigé par


Un accident à Ndorong fait 2 morts et 1 blessé grave. Les victimes à moto tentaient d’éviter des nids-de-poule avant de percuter un camion.


Accident à Ndorong (Kaolack) : deux morts et un blessé grave dans une collision moto-camion

Un grave accident de la route s’est produit récemment à Ndorong, dans la région de Kaolack. Deux personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis qu’une troisième a été grièvement blessée.

D’après les témoignages recueillis sur place, les trois victimes circulaient à bord d’une moto de type Jakarta. Le drame est survenu lorsqu’elles ont tenté d’éviter les nombreux nids-de-poule présents sur l’axe Passoire–Ndorong, avant d’entrer en collision avec un camion.

Prévenus rapidement, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux pour évacuer les victimes vers l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass.

dakaractu




