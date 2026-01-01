Vœux du Corps diplomatique : le Sénégal appelle à un multilatéralisme fondé sur le dialogue et l’équité





Le Président de la République a reçu, au Palais de la République, les membres du Corps diplomatique accrédité à Dakar à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Cette rencontre solennelle a été l’occasion pour le Chef de l’État de partager la lecture du Sénégal sur un contexte international qu’il a décrit comme instable et préoccupant.



S’adressant aux chefs de missions diplomatiques et aux représentants des organisations internationales, il a souligné que le monde demeure confronté à de multiples défis, notamment la persistance des conflits armés, l’insécurité dans la région du Sahel, les effets du dérèglement climatique et l’affaiblissement du multilatéralisme, autant de facteurs menaçant l’équilibre et la stabilité à l’échelle mondiale.



Face à ces enjeux, le Chef de l’État a réaffirmé l’attachement du Sénégal aux principes de dialogue, de concertation et de respect du droit international. Il a exprimé son rejet de toute approche fondée sur l’unilatéralisme ou la domination par la force, plaidant plutôt pour des réponses collectives, justes et équilibrées aux crises internationales.



Le Président de la République a également renouvelé l’appel du Sénégal en faveur d’une action impartiale de la communauté internationale pour la promotion durable de la paix, de la justice et de la dignité humaine. Il a insisté sur la nécessité de respecter l’égale dignité des cultures et des civilisations, qu’il considère comme un socle indispensable à la coexistence pacifique entre les peuples.



Évoquant les priorités diplomatiques de l’année 2026, le Chef de l’État a mis en avant plusieurs rendez-vous majeurs que le Sénégal s’apprête à accueillir. Parmi eux figurent une réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’eau, la 10ᵉ édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le continent africain.



Il a salué le soutien constant des partenaires du Sénégal et réaffirmé la disponibilité du pays à renforcer une coopération internationale basée sur l’amitié, le respect mutuel et la solidarité. La cérémonie s’est achevée par des vœux de paix, de santé et de réussite adressés aux membres du Corps diplomatique dans l’accomplissement de leurs missions au Sénégal.

