Visite de la Foire Internationale : Le Maire Babacar Diop satisfait par l'organisation de Dame Sall

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a effectué ce mercredi une visite de terrain à la Foire Internationale organisée sur l’esplanade du Cœur de Ville. Cette foire, pilotée par Dame Sall, a rassemblé des dizaines d’exposants venus du Sénégal et d’ailleurs, présentant leurs produits artisanaux, agroalimentaires et technologiques.



Accueilli chaleureusement par les organisateurs, le maire a pris le temps de parcourir les stands, d’échanger avec les exposants et de constater la vitalité du commerce local.

« Je suis agréablement surpris par la qualité de l’organisation et la diversité des produits exposés », a déclaré Dr Babacar Diop, visiblement satisfait de l’initiative.



Le premier magistrat de la ville a particulièrement félicité Dame Sall, initiateur et cheville ouvrière de l’événement, pour sa rigueur et son engagement à promouvoir le made in Sénégal.

« Ce genre d’événement contribue à stimuler l’économie locale, à encourager l’entrepreneuriat et à valoriser nos talents », a-t-il ajouté.



La Foire Internationale de Thiès, qui se tient sur plusieurs jours, offre non seulement un espace d’exposition et de vente, mais également un cadre d’échanges, de formation et de promotion pour les petites et moyennes entreprises.



Cette belle réussite vient confirmer la place de Thiès comme un pôle économique régional majeur, capable d’accueillir des événements d’envergure internationale.

